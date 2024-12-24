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Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік на суму $895 млрд

10:49, 24 грудня 2024
Байден затвердив оборонний бюджет, включаючи інвестиції в протиракетну оборону та суднобудування.
Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік на суму $895 млрд
Фото: ukrinform
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2025 фінансовий рік обсягом близько $895 млрд. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Документ, відомий як H.R. 5009, «Закон про підвищення якості життя військовослужбовців та асигнування на потреби національної оборони на 2025 фінансовий рік», передбачає значне фінансування для різних секторів оборони.

Зокрема, $850 млрд буде виділено на базовий бюджет Міністерства оборони США, а ще $33,5 млрд спрямовано на програми ядерної зброї під керівництвом Міністерства енергетики США. Крім того, додатково $25 млрд будуть направлені на розвиток протиракетної оборони, суднобудування та технології боротьби з безпілотниками.

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США оборона Джо Байден

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