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На Львівщині чоловік, який утримує батька з інвалідністю, виграв суд у ТЦК через ігнорування заяви на відстрочку

11:07, 24 грудня 2024
Військовозобов’язаний надіслав документи поштою, а у ТЦК вимагали його особистої присутності.
На Львівщині чоловік, який утримує батька з інвалідністю, виграв суд у ТЦК через ігнорування заяви на відстрочку
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На Львівщині суд задовольнив позов чоловіка до ТЦК, де проігнорували його заяву на відстрочку від мобілізації. Військовозобов’язаний надіслав документи поштою, а у ТЦК вимагали його особистої присутності. Рішення у справі №380/16956/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказано, що до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, який у червні надсилав до ТЦК свої документи для отримання відстрочки від мобілізації.

Підставою для отримання відстрочки є те, що чоловік утримує свого батька із другою групою інвалідності. Документи для отримання відстрочки житель Львівщини надсилав поштою, але у ТЦК їх проігнорували.

Позивач стверджує, що його лише повідомили, що для оформлення відстрочки він має особисто прийти у військкомат.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та надати свої пояснення.

«Порядком №1487 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримано процедуру особистого подання документів, що, на його думку, підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації», – вважає суд.

Суд вказує, що комісія не розглянула надіслані позивачем документи та не прийняла рішення про надання чи не надання відстрочки, тим самим допустивши бездіяльність, яка є протиправною.  

Львівський окружний адмінсуд зобов’язав працівників ТЦК розглянути надіслану позивачем заяву та його документи для отримання відстрочки з прийняттям рішення на розсуд комісії. Рішення суду ще можна оскаржити.

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