Во Львовской области мужчина, который удерживает отца с инвалидностью, выиграл суд в ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

Военнообязанный направил документы по почте, а в ТЦК требовали его личного присутствия.

Во Львовской области суд удовлетворил иск мужчины к ТЦК, где проигнорировали его заявление на отсрочку от мобилизации. Военнообязанный направил документы по почте, а в ТЦК требовали его личного присутствия. Решение по делу №380/16956/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела отмечено, что в суд обратился военнообязанный мужчина, который в июне направлял в ТЦК свои документы для получения отсрочки от мобилизации.

Основанием для получения отсрочки есть то, что мужчина удерживает своего отца со второй группой инвалидности. Документы для получения отсрочки житель Львовской области присылал по почте, но в ТЦК их проигнорировали.

Истец утверждает, что ему только сообщили, что для оформления отсрочки он должен лично прийти в военкомат.

Суд изучил все материалы и аргументы. Представитель ТЦК не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление и предоставить свои объяснения.

«Порядком №1487 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Следовательно, истцом соблюдена процедура личного представления документов, подтверждающих, по его мнению, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации», – считает суд.

Суд указывает, что комиссия не рассмотрела присланные истцом документы и не приняла решения о предоставлении или не предоставлении отсрочки, тем самым допустив бездействие, которое является противоправным.

Львовский окружной админсуд обязал работников ТЦК рассмотреть направленное истцом заявление и его документы для получения отсрочки с принятием решения по усмотрению комиссии. Решение суда еще можно обжаловать.

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