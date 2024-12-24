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В сервисных центрах МВД сообщили, как будут работать на новогодние праздники

12:19, 24 декабря 2024
Стало известно, как будут работать сервисные центры МВД на новогодние праздники.
В сервисных центрах МВД сообщили, как будут работать на новогодние праздники
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В Главном сервисном центре МВД сообщили, что во время зимних праздников график работы сервисных центров не изменяется. Однако посоветовали планировать визит заранее.

Для начала необходимо подготовить пакет документов. С их перечнем для каждого конкретного случая можно ознакомиться на сайте.

Сервисные центры МВД работают по следующему графику:

  • во вторник – пятницу – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;
  • в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.

Прием граждан в сервисных центрах МВД осуществляется:

  • по предварительной онлайн-записи;
  • в порядке очереди, регулируемой талонами из терминала, установленном в сервисном центре МВД.

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