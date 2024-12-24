На улучшенное питание для раненых военных в медучреждениях в 2025 году направят более 2 млрд грн

Новый порядок позволит поддерживать единые стандарты питания для всех раненых военных, независимо от места лечения.

Источник фото: Минобороны

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров изменил порядок обеспечения улучшенного питания военных во время лечения, введя расчет единой для всех медучреждений стоимости суммы оплаты расходов на улучшенное питание, а также упростил механизмы отчетности медучреждений по обеспечению военных питанием.

В Министерстве обороны объяснили, что новый порядок упрощает систему отчетов и ускоряет процесс расчетов. Это позволит поддерживать единые стандарты питания для всех раненых военных, независимо от места лечения.

Ответственность за организацию питания военнослужащих при лечении и реабилитации будет возлагаться на медицинские учреждения. Важным изменением стало также внедрение единой системы оплаты для всех здравоохранительных учреждений.

На обеспечение качественного питания защитников и защитниц в гражданских медицинских учреждениях государство направит более 2,1 млрд грн в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.