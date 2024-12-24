На покращене харчування для поранених військових у медзакладах у 2025 році спрямують понад 2 млрд грн

Новий порядок дозволить підтримувати єдині стандарти харчування для всіх поранених військових, незалежно від місця лікування.

Джерело фото: Міноборони

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів змінив Порядок забезпечення покращеного харчування військових під час лікування, запровадивши розрахунок єдиної для всіх медзакладів вартості суми оплати витрат на покращене харчування, а також спростив механізми звітування медзакладів щодо забезпечення військових харчуванням.

У Міністерстві оборони пояснили, що новий порядок спрощує систему звітування та пришвидшує процес розрахунків. Це дозволить підтримувати єдині стандарти харчування для всіх поранених військових, незалежно від місця лікування.

Відповідальність за організацію харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації покладатиметься на медичні заклади. Важливою зміною стало також впровадження єдиної системи оплати для всіх закладів охорони здоров'я.

На забезпечення якісного харчування захисників та захисниць у цивільних медичних закладах держава спрямує понад 2,1 млрд грн у 2025 році.

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