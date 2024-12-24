ЄС дозволив Молдові збільшити імпорт електроенергії за квотою України

Молдова збільшить квоту на імпорт електроенергії з ЄС через загрозу дефіциту.

Молдова отримала дозвіл на збільшення квоти на імпорт електроенергії з Європейського Союзу на фоні можливого дефіциту, що може виникнути через зупинку постачань російського газу в Придністров'я. Про це повідомив держсекретар міністерства енергетики Костянтин Боросан, передає Newsmaker.

З 1 січня 2025 року, у разі повної зупинки постачань російського газу в невизнане Придністров'я, Молдова може зіткнутися з дефіцитом електроенергії через припинення роботи місцевої ДРЕС. Однак завдяки підтримці ЄС і операторів енергетичних мереж Румунії, України, Польщі, Словаччини та Угорщини, було знайдено механізм для збільшення можливостей імпорту електроенергії.

Нова схема передбачає використання невикористаних потужностей спільної квоти на імпорт електроенергії з ЄС між Молдовою та Україною, а також активізацію ліній електропередач між Молдовою і Румунією напругою 110 кВт, що дозволить транспортувати понад 100 МВт електроенергії.

Загалом квота на імпорт електроенергії між Молдовою та Україною становить 2100 МВт, з яких 315 МВт припадає на Молдову. За новими даними, частка електроенергії з ЄС зросте до 400 МВт, з яких 200 МВт будуть надходити за прямими контрактами з румунськими компаніями Nuclearelectrica та Petrom, а ще 200 МВт – через румунську біржу OPCOM.

Згідно з оновленим планом, дефіцит електроенергії під час пікових навантажень може становити близько 60 МВт.

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