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ЕС разрешил Молдове увеличить импорт электроэнергии по квоте Украины

16:10, 24 декабря 2024
Молдова увеличит квоту на импорт электроэнергии из ЕС из-за угрозы дефицита.
ЕС разрешил Молдове увеличить импорт электроэнергии по квоте Украины
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Молдова получила разрешение на увеличение квоты на импорт электроэнергии из Европейского Союза на фоне возможного дефицита, который может возникнуть из-за остановки поставок российского газа в Приднестровье. Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан, передает Newsmaker.

С 1 января 2025 года, в случае полной остановки поставок российского газа в непризнанное Приднестровье, Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за прекращения работы местной ГРЭС. Однако благодаря поддержке ЕС и операторов энергетических сетей Румынии, Украины, Польши, Словакии и Венгрии, был найден механизм для увеличения возможностей импорта электроэнергии.

Новая схема предусматривает использование неиспользованных мощностей совместной квоты на импорт электроэнергии из ЕС между Молдовой и Украиной, а также активизацию линий электропередач между Молдовой и Румынией напряжением 110 кВт, что позволит транспортировать более 100 МВт электроэнергии.

В целом квота на импорт электроэнергии между Молдовой и Украиной составляет 2100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдову. По новым данным, доля электроэнергии из ЕС возрастет до 400 МВт, из которых 200 МВт будут поступать по прямым контрактам с румынскими компаниями Nuclearelectrica и Petrom, а еще 200 МВт - через румынскую биржу OPCOM.

Согласно обновленному плану, дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок может составлять около 60 МВт.

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ЕС Молдова электроэнергия

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