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У сервісних центрах МВС повідомили, як працюватимуть на новорічні свята

12:19, 24 грудня 2024
Стало відомо, як працюватимуть сервісні центри МВС на новорічні свята.
У сервісних центрах МВС повідомили, як працюватимуть на новорічні свята
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У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що під час зимових свят графік роботи сервісних центрів не змінюється. Однак порадили планувати візит завчасно.

Спершу необхідно підготувати пакет документів. З їхнім переліком для кожного конкретного випадку можна ознайомитись на сайті.

Сервісні центри МВС працюють за наступним графіком:

  • у вівторок – п’ятницю – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;
  • у суботу – з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.

Прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:

  • за попереднім онлайн-записом;
  • у порядку черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі МВС.

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