У сервісних центрах МВС повідомили, як працюватимуть на новорічні свята

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що під час зимових свят графік роботи сервісних центрів не змінюється. Однак порадили планувати візит завчасно.
Спершу необхідно підготувати пакет документів. З їхнім переліком для кожного конкретного випадку можна ознайомитись на сайті.
Сервісні центри МВС працюють за наступним графіком:
Прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.