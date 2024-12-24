Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 год на сумму $895 млрд

Байден утвердил оборонный бюджет, включая инвестиции в противоракетную оборону и судостроение.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2025 финансовый год объемом около $895 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ, известный как H.R. 5009, «Закон о повышении качества жизни военнослужащих и ассигнования на нужды национальной обороны на 2025 финансовый год», предусматривает значительное финансирование для различных секторов обороны.

В частности, $850 млрд будет выделено на базовый бюджет Министерства обороны США, а еще $33,5 млрд направлено на программы ядерного оружия под руководством Министерства энергетики США. Кроме того, дополнительно $25 млрд будут направлены на развитие противоракетной обороны, судостроения и технологии борьбы с беспилотниками.

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