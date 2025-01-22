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Трамп доручив Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України, – WSJ

10:54, 22 січня 2025
Кіт Келлог має план припинення війни, але Дональд Трамп контролюватиме переговори особисто, вказують у медіа.
Трамп доручив Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України, – WSJ
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Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України Кіту Келлогу завершити війну за сто днів. Водночас Трамп планує особисто контролювати переговори щодо України. Про це пише видання The Wall Street Journal.

«Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Радше кажуть, що роль Келлога як спеціального представника в Україні, яка з'являється на тлі шквалу таких призначень, є першим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам», - ідеться в статті.

Водночас, на думку видання, укладення угод із Володимиром Путіним буде набагато складнішим, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він сказав, що покладе край війні до свого вступу на посаду.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його військовий досвід може бути важливим для президента США, коли він зважує наслідки надання або відмови у наданні допомоги Україні. Утім, він ніколи не працював дипломатом і ймовірно, він не братиме участі в реальних переговорах з РФ, додають вони.

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

А Глава держави Володимир Зеленський час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

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США Дональд Трамп війна

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