Президент Колумбії запропонував легалізувати кокаїн

Густаво Петро вважає, що наркотик «не більш шкідливий, ніж віскі».

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, «кокаїн не гірший за віскі». Про це повідомляє видання Semana.

Під час прямого ефіру Ради міністрів Густаво Петро заявив, що «кокаїн заборонений, бо його роблять у Латинській Америці, а не тому, що він гірший за віскі».

Відповідно, якби його споживання було легалізовано, продовжив колумбійський президент, то країни Латинської Америки могли б витратити ці кошти на власний розвиток.

«Цей бізнес можна було б легко ліквідувати, якби у світі легалізували кокаїн. Він продавався б як вино. Гроші пішли б на те, щоб діти, як це відбувається сьогодні, не пили вино, не вживали алкоголь і не курили. У Колумбії ми більш-менш досягли успіху в цьому», — заявив Петро.

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