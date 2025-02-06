Президент Колумбии предложил легализовать кокаин

Густаво Петр считает, что наркотик «не вреднее, чем виски».

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что кокаин запрещен только из-за его происхождения из Латинской Америки. По его словам, «кокаин не хуже виски». Об этом сообщает издание Semana.

Во время прямого эфира Совета министров Густаво Петро заявил, что «кокаин запрещен, потому что его делают в Латинской Америке, а не потому, что он хуже виски».

Соответственно, если бы его потребление было легализовано, продолжил колумбийский президент, страны Латинской Америки могли бы потратить эти средства на собственное развитие.

«Этот бизнес можно было бы легко ликвидировать, если бы в мире легализовали кокаин. Он продавался бы как вино. Деньги пошли бы на то, чтобы дети, как это происходит сегодня, не пили вино, не пили алкоголь и не курили. В Колумбии мы более или менее преуспели в этом», — заявил Петро.

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