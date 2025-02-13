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США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна

17:40, 13 лютого 2025
Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку та заборону на в'їзд до США для них та їхніх сімей.
США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна
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Сполучені Штати Америки внесли прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна, до переліку підсанкційних осіб. Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Зокрема, у заяві зазначається: «Наступну особу додано до санкційного переліку управління з контролю за іноземними активами (OFAC): Хан Карім Асад Ахмад, Гаага, Нідерланди».

Як вказує Reuters, санкції передбачають заморожування американських активів  для тих осіб, які потраплять у список, а також візові обмеження для посадовців МКС та їхніх родин.

Раніше Дональд Трамп підписав виконавчий указ про санкції проти МКС за дії проти Вашингтона та його союзників, включаючи Ізраїль. В указі наголошується, що США вводитимуть суттєві заходи проти тих, хто відповідальний за «порушення МКС». Деякі з цих заходів включають блокування власності, активів, заборону на в'їзд до США членам МКС, а також їхнім сім'ям.

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США санкції Міжнародний кримінальний суд

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