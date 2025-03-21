Злодій дня: грабіжник у масці з «Крику» сам себе замкнув у ювелірній крамниці, відео

У Таїланді грабіжник провалив «ідеальний» план» і застряг у ювелірній крамниці, не зумівши вибратися.

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У Таїланді чоловік, який ретельно планував пограбування ювелірної крамниці, сам себе загнав у пастку, опинившись заблокованим всередині після закриття торгового центру. Про це повідомляє Іndependent.

За даними поліції, підозрюваний три дні вивчав об’єкт, був упевнений у досконалості свого плану й залишився ночувати в приміщенні, щоб вночі здійснити злочин.

Чоловік сховався всередині ювелірної крамниці Yaowarat у торговому центрі міста Чіангмай, дочекався закриття, одягнув маску Примари з фільму «Крик» і, використовуючи металевий прут, зламав замок на ролетах магазину.

Протиснувшись усередину, він зачинив ролету за собою, аби не привертати уваги. Взявши кілька золотих ланцюжків, грабіжник попрямував до виходу, але зрозумів, що підняти ролету зсередини неможливо — вона була розташована занадто близько до вітрини, що заблокувала рух. У відчаї він шукав інший вихід, але даремно — шляхів до втечі не було.

Наступного ранку, коли співробітники магазину прийшли на роботу, вони виявили злодія, що застряг усередині. Вони одразу зачинили його та викликали поліцію.

Поліція затримала 21-річного чоловіка на ім’я Аесара, який приїхав із району На Ной (провінція Нан). Він зізнався, що кілька днів стежив за магазином і вважав свій план ідеальним. Переодягнувшись у чорне та вдягнувши маску з фільму «Крик», намагався уникнути камер відеоспостереження.

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