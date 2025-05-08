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В Одесі двоє чоловіків під час ракетної атаки за гроші запустили феєрверки

22:36, 8 травня 2025
Поліцейські з’ясували, що чоловік отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду здійснити запуск феєрверків у багатолюдних місцях.
В Одесі двоє чоловіків під час ракетної атаки за гроші запустили феєрверки
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В Одесі, в Київському районі, коли ворог атакував місто ракетами, хтось запустив феєрверки. Інцидент трапився ще 31 січня. Тоді на місці події поліція вилучила дві коробки з-під салютів на 30 пострілів.

У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські з’ясували, що 37-річний одесит отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду здійснити запуск феєрверків у багатолюдних місцях. За виконання цієї «роботи» замовник обіцяв сплатити чотири тисячі гривень.

Погодившись на умови, чоловік підшукав серед знайомих помічника – 48-річного чоловіка. Для вчинення злочинів вони обрали спортивні майданчики біля навчальних закладів.

Ввечері, під час повітряної тривоги і вибухів від ворожих ракет, ігноруючи заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, чоловік привели в дію спочатку одну піротехнічну установку, а за кілька хвилин – наступну, зняли відео в якості доказу, і втекли.

За словами правоохоронців, «звіт» чоловіки відправили замовнику, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали.

«Ми зібрали достатньо доказів вчинення фігурантами хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 296 Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання за нього – позбавлення волі на строк до чотирьох років», - зазначив начальник слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

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поліція Одеса

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