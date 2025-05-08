Джулі Девіс назвала створення інвестфонду між Україною та США історичною віхою у відносинах країн

Тимчасова повірена у справах США в Україні очікує на швидку реалізацію угоди про надра.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Таким чином парламент ратифікував Угоду про надра зі Штатами.

Це рішення стало важливою віхою у двосторонньому партнерстві між країнами, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

«Щойно була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи. Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди», — зазначила Девіс.

Деталі виконання угоди будуть визначені в інших угодах, які вже не потребуватимуть ратифікації парламентом. Зокрема, в Угоді про обмежене партнерство, яка поки що не оприлюднена.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Джулі Девіс обговорили створення зони вільної торгівлі між Україною та США.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та привітав її з початком дипломатичної місії.

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