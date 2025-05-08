Джули Дэвис назвала создание инвестфонда между Украиной и США исторической вехой в отношениях стран

Временная поверенная в делах США в Украине ожидает скорой реализации соглашения о недрах.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. Таким образом, парламент ратифицировал Соглашение о недрах со Штатами.

Это решение стало важной вехой в двустороннем партнерстве между странами, заявила временная поверенная в делах США в Украине Джули Девис.

«Только что стала свидетельницей одобрения Верховной Радой американо-украинского инвестиционного фонда восстановления — исторической вехи в нашем партнерстве и четкого сигнала сильной поддержки этой важной инициативы. Гордость быть частью этого момента. При такой поддержке с нетерпением жду скорого консультационного этапа, чтобы как можно быстрее перейти к реализации соглашения», — отметила Девис.

Детали выполнения соглашения будут в определены в других соглашениях, которые уже не будут требовать ратификации парламента. В частности, в Соглашении об ограниченном партнерстве, которое пока не обнародовано.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль и Джули Девис обсудили создание зоны свободной торговли между Украиной и США.

Добавим, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Девис и поздравил ее с началом дипломатической миссии.

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