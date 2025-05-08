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В Киеве в апреле демонтировали рекордное количество незаконной рекламы с начала года

22:18, 8 мая 2025
Лидером по количеству демонтажей в апреле стал Голосеевский район.
В Киеве в апреле демонтировали рекордное количество незаконной рекламы с начала года
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В апреле в столице демонтировали рекордное с начала года количество незаконной рекламы — 2 065 конструкций. Для сравнения, в январе этот показатель составлял около 1 500. Об этом сообщил директор КП «Киевреклама» Петр Старовойтов.

«2 065 незаконных конструкций — это наибольший показатель с начала года. Всего с начала года уже убрано 7 278 средств наружной рекламы и вывесок. Такими темпами мы приближаемся к реальной очистке города от хаотичной и часто опасной рекламы. Каждый демонтированный баннер или штендер — это ещё один шаг к гармоничному городскому пространству, где доминирует архитектура, а не агрессивная коммерческая реклама», — отметил Старовойтов.

По данным КП, лидером по количеству демонтажей в апреле стал Голосеевский район — 288 конструкций. В Дарницком районе убрали 263 единицы, в Печерском и Шевченковском — по 240. Меньше всего демонтажей провели в Оболонском районе — 133.

Рекламу демонтировали как сами владельцы, так и бригады КП «Киевреклама»: 1 162 конструкции сняли владельцы, 903 — демонтировали специалисты предприятия.

Больше всего рекламы убрали с фасадов — 1 112 единиц. Также демонтировали 369 конструкций с заборов, 288 штендеров, 142 наземные конструкции, 119 — с опор и транспорта, а также 35 с крыш зданий.

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Киев

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