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У Києві у квітні демонтували рекордну кількість незаконної реклами з початку року

22:18, 8 травня 2025
Лідером за кількістю демонтажів у квітні став Голосіївський район.
У Києві у квітні демонтували рекордну кількість незаконної реклами з початку року
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У квітні в столиці демонтували рекордну з початку року кількість незаконної реклами – 2 065 конструкцій. Для порівняння, у січні цей показник становив близько 1 500. Про це повідомив директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов.

«2 065 незаконних конструкцій − це найбільший показник з початку року. Всього від початку року вже прибрали 7 278 засобів зовнішньої реклами та вивісок. Такими темпами ми наближаємось до реального очищення міста від хаотичної і часто небезпечної реклами. Кожен демонтований банер чи штендер – це ще один крок до гармонійного міського простору, де домінує архітектура, а не агресивна комерційна реклама», — зазначив Старовойтов.

За даними КП, лідером за кількістю демонтажів у квітні став Голосіївський район — 288 конструкцій. У Дарницькому районі прибрали 263 одиниці, у Печерському та Шевченківському — по 240. Найменше демонтажів провели в Оболонському районі — 133.

Рекламу демонтували як власники, так і бригади КП «Київреклама»: 1 162 конструкції зняли самі власники, 903 — демонтували фахівці підприємства.

Найбільше демонтували реклами з фасадів — 1 112 одиниць. Також прибрали 369 конструкцій з парканів, 288 штендерів, 142 наземні конструкції, 119 — з опор і транспорту та 35 з дахів будівель.

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Київ

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