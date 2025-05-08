На Волині затримали члена ВЛК, який «заробляв» на видачі фіктивних меддокументів

Правоохоронці заблокували корупційну схему, до якої причетні працівники медичного закладу.

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У Луцьку правоохоронці затримали завідуючого відділення однієї з лікарень під час одержання чергового «траншу» від військовозобов’язаного. Нині проводяться заходи для встановлення кола його спільників.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, за грошову винагороду медики сприяли чоловікам мобілізаційного віку в отриманні документів з фіктивними діагнозами, які надавали підстави для визнання особи непридатної до служби в ЗСУ.

«7 травня в Луцьку поліцейські затримали члена ВЛК - завідуючого відділення однієї з лікарень - на хабарі у 15 000 гривень. Загальна сума задокументованих фактів одержання хабарів за «послугу» становить 70 000 гривень», - зазначили у відомстві.

Затриманому слідчі повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюється коло спільників, причетних до корупційної схеми.

Підозрюваному може загрожувати до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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