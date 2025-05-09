У податковій пояснили нюанси припинення діяльності самозайнятої особи

Підтвердженням того, що незалежна професійна діяльність припинена, є дані (витяг) з відповідного реєстру, в якому зафіксовано факт державної реєстрації її припинення.

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Податкова служба у Тернопільській області пояснила нюанси припинення діяльності самозайнятої особи.

Зазначається, що фізична особа, яка здійснювала незалежну професійну діяльність (наприклад, адвокат, нотаріус, арбітражний керуючий, виконавець, бухгалтер тощо), при припиненні діяльності повинна пройти процедуру зняття з обліку в контролюючому органі.

Це передбачено Податковим кодексом України (зокрема пунктом 65.10 статті 65 та статтею 67), Законом України «Про єдиний соціальний внесок», а також відповідними порядками обліку платників податків та страхувальників.

Щоб бути офіційно знятим з обліку, особа повинна подати заяву до податкової служби за місцем податкового обліку за формою №8-ОПП. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують припинення діяльності або зміну її форми. Це можуть бути витяги або записи з відповідного реєстру (наприклад, Єдиного реєстру адвокатів), а також документи, які свідчать про анулювання ліцензії, скасування дозволу чи сертифіката, що давав право на провадження цієї діяльності.

Однак, подання документів ще не означає автоматичного звільнення від усіх зобов’язань.

Припинення реєстрації діяльності не скасовує обов’язок фізичної особи виконати всі податкові зобов’язання, які виникли під час здійснення такої діяльності. Це означає, що навіть після припинення незалежної професійної діяльності особа повинна сплатити всі податки, які виникли до дати припинення, а також подати відповідні звіти. Ця норма закріплена у підпункті 65.10.4 пункту 65.10 статті 65 Податкового кодексу України.

Якщо особа, яка припиняє діяльність, є платником єдиного внеску (ЄСВ), вона також повинна подати до податкової заяву за формою №7-ЄСВ протягом десяти календарних днів із дати прийняття рішення про припинення. Але в разі, якщо раніше вже було подано заяву за формою №8-ОПП і до неї додано документи, що підтверджують припинення діяльності, повторно подавати заяву за формою №7-ЄСВ не потрібно. У такому разі датою її подання вважатиметься дата подання форми №8-ОПП.

Після отримання документів контролюючий орган проводить перевірку правильності нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Після проведення всіх розрахунків платника з бюджетом, його офіційно знімають з обліку та вносять відповідний запис до реєстру страхувальників. Про це особі надсилається повідомлення за формою №10-ЄСВ. Датою зняття з обліку вважається дата внесення цього запису до реєстру.

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