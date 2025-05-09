В налоговой объяснили нюансы прекращения деятельности самозанятого лица

Подтверждением того, что независимая профессиональная деятельность прекращена, являются данные (выписка) из соответствующего реестра, в котором зафиксирован факт государственной регистрации ее прекращения.

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Налоговая служба в Тернопольской области разъяснила нюансы прекращения деятельности самозанятого лица.

Указывается, что физическое лицо, осуществлявшее независимую профессиональную деятельность (например, адвокат, нотариус, арбитражный управляющий, исполнитель, бухгалтер и т.п.), при прекращении деятельности должно пройти процедуру снятия с учета в контролирующем органе.

Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины (в частности, пунктом 65.10 статьи 65 и статьей 67), Законом Украины «О едином социальном взносе», а также соответствующими порядками учета налогоплательщиков и страхователей.

Чтобы быть официально снятым с учета, лицо должно подать заявление в налоговую службу по месту налогового учета по форме №8-ОПП. К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие прекращение деятельности или изменение её формы. Это могут быть выписки или записи из соответствующего реестра (например, Единого реестра адвокатов), а также документы, подтверждающие аннулирование лицензии, отмену разрешения или сертификата, дающего право на осуществление данной деятельности.

Однако подача документов ещё не означает автоматического освобождения от всех обязательств.

Прекращение регистрации деятельности не отменяет обязанность физического лица выполнить все налоговые обязательства, возникшие в период осуществления такой деятельности. Это означает, что даже после прекращения независимой профессиональной деятельности лицо должно уплатить все налоги, возникшие до даты прекращения, а также подать соответствующую отчетность. Эта норма закреплена в подпункте 65.10.4 пункта 65.10 статьи 65 Налогового кодекса Украины.

Если лицо, прекращающее деятельность, является плательщиком единого взноса (ЕСВ), оно также должно подать в налоговую заявление по форме №7-ЕСВ в течение десяти календарных дней с даты принятия решения о прекращении. Однако, если ранее уже было подано заявление по форме №8-ОПП и к нему приложены документы, подтверждающие прекращение деятельности, повторно подавать заявление по форме №7-ЕСВ не требуется. В таком случае датой его подачи считается дата подачи формы №8-ОПП.

После получения документов контролирующий орган проводит проверку правильности начисления и уплаты единого социального взноса. После проведения всех расчетов плательщика с бюджетом, его официально снимают с учета и вносят соответствующую запись в реестр страхователей. Об этом лицу направляется уведомление по форме №10-ЕСВ. Датой снятия с учета считается дата внесения этой записи в реестр.

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