Юридические лица могут напрямую поддержать пенсионеров: какой процент пожертвования поступит на счет получателя

К финансированию пенсионных выплат на благотворительной основе может присоединиться любое юридическое или физическое лицо. На этом акцентировали внимание в Пенсионном фонде.
Таким образом, если благотворительное пожертвование является адресным, 70 процентов суммы выплачивается пенсионеру, 30 процентов суммы направляется в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс для выплаты пенсий (статья 72-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Например, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 грн, пенсионер получит 7 000 грн.
Сделать пожертвование можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Одновременно подчеркивается, что Налоговым кодексом не предусмотрено включение благотворительных пожертвований юридических и физических лиц в объект налогообложения.
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