Юридичні особи можуть напряму підтримати пенсіонерів: який відсоток пожертви надійде на рахунок отримувача

Яку суму отримає пенсіонер, якщо благодійну пенсійну пожертву на його користь здійснить юридична особа.

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До фінансування пенсійних виплат на благодійній основі може долучитися будь-яка юридична або фізична особа. На цьому наголосили у Пенсійному фонді.

Таким чином, якщо благодійна пожертва адресна, 70 відсотків суми виплачується пенсіонеру, 30 відсотків суми спрямовується до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій (стаття 72-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 грн, пенсіонер отримає 7 000 грн.

Зробити пожертву можна, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Водночас наголошується, що Податковим кодексом не передбачено включення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб до об’єкта оподаткування.

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