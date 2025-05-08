На Волыни задержали члена ВВК, который «зарабатывал» на выдаче фиктивных меддокументов

Правоохранители заблокировали коррупционную схему, к которой причастны сотрудники медицинского учреждения.

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В Луцке правоохранители задержали заведующего отделением одной из больниц во время получения очередного «транша» от военнообязанного. Сейчас проводятся мероприятия по установлению круга его сообщников.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, за денежное вознаграждение медики способствовали мужчинам призывного возраста в получении документов с фиктивными диагнозами, которые давали основания для признания лица непригодным к службе в ВСУ.

«7 мая в Луцке полицейские задержали члена ВВК — заведующего отделением одной из больниц — на взятке в 15 000 гривен. Общая сумма задокументированных фактов получения взяток за «услугу» составляет 70 000 гривен», — сообщили в ведомстве.

Задержанному следователи сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливается круг сообщников, причастных к коррупционной схеме.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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