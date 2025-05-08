Денис Шмигаль та Джулі Девіс обговорили створення зони вільної торгівлі між Україною та США

Прем’єр-міністр провів першу зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. У ході переговорів сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства між країнами та розширення співпраці в різних галузях, зокрема в економіці.

За словами Глави Уряду, відповідно до попередніх домовленостей із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом, сторони скоординували подальші кроки для започаткування зони вільної торгівлі між Україною та США.

«Це стане важливим кроком до економічного зростання та процвітання наших країн і народів», — підкреслив Шмигаль.

Він також подякував американському бізнесу, який продовжує працювати в Україні, підтримуючи її економіку, та зауважив, що створення Інвестиційного фонду відновлення України стане стимулом для залучення ще більшої кількості інвесторів зі США.

Окремо Прем’єр-міністр відзначив значення фінансової підтримки України з боку США та висловив вдячність американському народу, Президенту Дональду Трампу, Конгресу та Адміністрації США за допомогу у протидії російській агресії.

Раніше ми писали, що Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та привітав її з початком дипломатичної місії.

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