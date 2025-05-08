Денис Шмыгаль и Джули Дэвис обсудили создание зоны свободной торговли между Украиной и США

Премьер-министр провел первую встречу с временно поверенной по делам США в Украине.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первую встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. В ходе переговоров стороны обсудили развитие стратегического партнерства между странами и расширение сотрудничества в различных отраслях, в частности в экономике.

По словам Главы Правительства, в соответствии с предыдущими договоренностями с министром финансов США Скоттом Бессентом, стороны согласовали дальнейшие шаги по созданию зоны свободной торговли между Украиной и США.

«Это станет важным шагом на пути к экономическому росту и процветанию наших стран и народов», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также поблагодарил американский бизнес, который продолжает работать в Украине, поддерживая ее экономику, и отметил, что создание Инвестиционного фонда восстановления Украины станет стимулом для привлечения еще большего количества инвесторов из США.

Отдельно Премьер-министр отметил значимость финансовой поддержки Украины со стороны США и выразил благодарность американскому народу, Президенту Дональду Трампу, Конгрессу и Администрации США за помощь в противодействии российской агрессии.

Ранее мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и поздравил ее с началом дипломатической миссии.

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