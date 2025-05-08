В Одессе двое мужчин во время ракетной атаки запустили фейерверки за деньги

Полицейские установили, что мужчина получил через мессенджер предложение за денежное вознаграждение запустить фейерверки в многолюдных местах.

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В Одессе, в Киевском районе, когда враг атаковал город ракетами, кто-то запустил фейерверки. Инцидент произошел еще 31 января. Тогда на месте происшествия полиция изъяла две коробки от салютов на 30 выстрелов.

В рамках начатого уголовного производства полицейские установили, что 37-летний одессит получил через мессенджер предложение за денежное вознаграждение запустить фейерверки в многолюдных местах. За выполнение этой «работы» заказчик обещал заплатить четыре тысячи гривен.

Согласившись на условия, мужчина нашел среди знакомых помощника — 48-летнего мужчину. Для совершения преступлений они выбрали спортивные площадки возле учебных заведений.

Вечером, во время воздушной тревоги и взрывов от вражеских ракет, игнорируя запрет на использование пиротехнических средств во время действия военного положения, мужчины привели в действие сначала одну пиротехническую установку, а через несколько минут — вторую, сняли видео в качестве доказательства и скрылись.

По словам правоохранителей, «отчет» мужчины отправили заказчику, от которого ожидали деньги. Однако вознаграждение они так и не получили.

«Мы собрали достаточно доказательств совершения фигурантами хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка из явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью, группой лиц. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщил начальник следственного отделения отдела полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 Олег Зощук.

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