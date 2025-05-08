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Працевлаштовували на підприємство для ухилення від мобілізації — на Одещині викрили схему

20:57, 8 травня 2025
За свої «послуги» ділки брали 950 доларів.
Працевлаштовували на підприємство для ухилення від мобілізації — на Одещині викрили схему
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У Одеській області правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям регіону, які організували схему протиправного заробітку на чоловіках призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, одному із військовозобов’язаних вони запропонували оформлення на посаду програміста комунального підприємства критичної інфраструктури, працівники якого мають право на бронювання.

«Вартість такої «послуги» становила 950 доларів США. За ці кошти фігуранти гарантували вплинути на керівництво установи для оформлення всіх необхідних документів», - сказано у повідомленні.

Підозрюваних затримано після одержання першої частини неправомірної вигоди. Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт. Перевіряється ймовірна причетність інших осіб.

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прокуратура

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