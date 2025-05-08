ДПСУ не отримувала офіційної інформації про можливе блокування руху на кордоні з Польщею

Офіційного підтвердження з Варшави наразі не було — у ДПСУ сподіваються, що перевізники утримаються від подібних дій.

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Державна прикордонна служба України наразі не отримувала офіційної інформації від польської сторони щодо можливого блокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» польськими перевізниками.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Польські перевізники анонсують можливу чергову акцію щодо блокування руху вантажних транспортних засобів. Поки що офіційного підтвердження, зокрема і від наших колег, прикордонників Польщі, ми не отримували. Скоріш за все, це така заявка на те, що подібне може відбутися навпроти пункту пропуску "Ягодин"», — зазначив Демченко.

Він висловив сподівання, що перевізники утримаються від подібних дій, адже попередні блокування вже мали негативний вплив на інтенсивність перетину кордону вантажівками.

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