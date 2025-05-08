Володимир Зеленський вніс законопроект про військового омбудсмена

У законопроекті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців.

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Президент Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроект 13266 про Військового омбудсмена.

Також зареєстровано законопроект 13267 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо діяльності Військового омбудсмана.

«Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти», – зазначає Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Вона зазначила, що до розробки законопроекту також були долучені представники громадянського суспільства.

Відповідно до законопроекту Президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при Президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі «Про національну безпеку України».

У законопроекті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Наразі тексти обох законопроектів ще не оприлюднені.

Автор: Наталя Мамченко

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