Владимир Зеленский внес законопроект о военном омбудсмене

В законопроекте, в частности, прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих.

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Президент Владимир Зеленский 8 мая внес в Верховную Раду законопроект 13266 о Военном омбудсмене. Также зарегистрирован законопроект 13267 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно деятельности Военного омбудсмена.

«Человек и его права и свободы как главная ценность – это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что в конечном итоге поможет нам победить», – отмечает Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Она отметила, что к разработке законопроекта также были привлечены представители гражданского общества.

Согласно законопроекту, Президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей. Также будет создан Офис военного омбудсмена как вспомогательный орган при Президенте для выполнения функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных Законом «О национальной безопасности Украины».

В законопроекте, в частности, прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих, а также процесс подготовки заключений и взаимодействия военного омбудсмена с другими государственными органами.

На данный момент тексты обоих законопроектов еще не опубликованы.

Автор: Наталя Мамченко

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