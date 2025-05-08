ГПСУ не получала официальной информации о возможном блокировании движения на границе с Польшей

Официального подтверждения из Варшавы в настоящее время не было — в ГПСУ надеются, что перевозчики воздержатся от подобных действий.

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Государственная пограничная служба Украины пока не получала официальной информации от польской стороны относительно возможной блокировки пункта пропуска «Дорогуск-Ягодин» польскими перевозчиками.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Польские перевозчики анонсируют возможную новую акцию по блокировке движения грузового транспорта. Пока что официального подтверждения, в том числе от наших коллег — пограничников Польши, мы не получали. Скорее всего, это просто заявление о том, что нечто подобное может произойти напротив пункта пропуска "Ягодин"», — отметил Демченко.

Он выразил надежду, что перевозчики воздержатся от таких действий, ведь предыдущие блокировки уже негативно повлияли на интенсивность пересечения границы грузовыми автомобилями.

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