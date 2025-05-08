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Трудоустраивали на предприятие для уклонения от мобилизации — в Одесской области разоблачили схему

20:57, 8 мая 2025
За свои «услуги» дельцы брали 950 долларов.
Трудоустраивали на предприятие для уклонения от мобилизации — в Одесской области разоблачили схему
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В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении двум жителям, которые организовали схему противоправного заработка на мужчинах призывного возраста, стремившихся избежать мобилизации.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, одному из военнообязанных они предложили оформление на должность программиста коммунального предприятия критической инфраструктуры, сотрудники которого имеют право на бронирование.

«Стоимость такой «услуги» составляла 950 долларов США. За эти деньги фигуранты гарантировали повлиять на руководство учреждения для оформления всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны после получения первой части неправомерной выгоды. В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другому — домашний арест. Проверяется возможная причастность других лиц.

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прокуратура

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