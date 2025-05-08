У Китаї чоловік заявив про весілля з двома жінками — фото з нареченими викликало скандал, навіть втрутилася поліція

Чоловіку може загрожувати покарання за створення штучного «хайпу».

Фото: Douyin

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У китайському місті Біцзе чоловік став героєм гучного скандалу після того, як опублікував запрошення на «весілля» з двома жінками. Про це повідомляє South China Morning Post.

На фото, яке стрімко поширилось у соцмережах, він позує в класичному чорному костюмі між двома нареченими у білих сукнях.

Весілля мало відбутися 19 квітня в елітному банкетному залі Century Jiayuan, однак урочистість скасували після втручання поліції.

За словами людини, знайомої з ситуацією, одна з жінок — колишня дружина чоловіка, інша — його нинішня дівчина. Нібито усі троє отримали згоду від родичів на таку «церемонію».

Однак у поліції підтвердили: одна з учасниць — дійсно його ексдружина, а все дійство було жартом. Весілля скасували після роз’яснювальної розмови з поліцією.

Сам чоловік пояснив, що насправді планує звичайне одруження — лише зі своєю дівчиною.

У Китаї багатошлюбність заборонена законом. Наразі не повідомляється, чи понесуть учасники розіграшу юридичну відповідальність.

Водночас адвокатка Ван Дані наголосила: якщо подія організована з метою створення «хайпу» і викликала суспільне збурення, учасники можуть бути оштрафовані або навіть затримані — за порушення громадського порядку та норм моралі.

Адміністрація банкетного залу також відреагувала на інцидент, скасувавши бронювання. Вони зазначили, що не знали про формат «весілля» і не підтримують подібні події, які порушують норми моралі й закону.

«Під час бронювання ми не знали, що йдеться про весілля трьох осіб. Коли історія отримала широкий розголос, ми усвідомили, що ситуація є нетиповою і суперечить закону. Адміністрація вирішила скасувати бронювання», — йдеться у заяві.

Це не перший подібний випадок у Китаї. У 2022 році житель провінції Цзянсу опублікував фейкові весільні фото з дружиною та її подругою, також натякаючи на одруження з обома. За порушення громадського порядку його покарала поліція, а сам чоловік визнав, що прагнув привернути увагу в мережі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.