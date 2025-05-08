На Київщині суд конфіскував у власника собаку, який покусав 5-річну дитину

Собака, яку власник вигулював без намордника, напала на дитину та спричинила їй тілесні ушкодження.

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Бориспільський міськрайонний суд Київської області прийняв рішення про конфіскацію собаки, яку власник вигулював без намордника. Про це повідомляє пресслужба суду.

Подія трапилась у с. Петропавлівське, Бориспільського району. Собака, яку вигулював власник без намордника, покусала 5 річну дитину, завдавши їй тілесні ушкодження.

В судовому засіданні власник собаки вину визнав, щиро розкаявся, повідомив суд, що у повній мірі покриває лікування дитини та просив обмежитись покаранням у вигляді штрафу, без конфіскації тварини, пояснюючи, що пес – це подарунок дитини.

Мати малолітньої в судовому засіданні підтвердила, що громадянин оплачує лікування її доньки та просила суд не конфіскувати тварину.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил тримання собак і котів).

Окрім конфіскації тварини, суд оштрафував власника собаки на 1700 гривень та зобов’язав його сплатити 605 грн судового збору (справа № 359/1388/25).

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