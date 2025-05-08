В Киевской области суд конфисковал у владельца собаку, которая покусала 5-летнего ребенка

Собака, которую владелец выгуливал без намордника, напала на ребенка и нанесла ему телесные повреждения.

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение о конфискации собаки, которую владелец выгуливал без намордника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Событие произошло в селе Петропавловское, Бориспольского района. Собака, которую владелец выгуливал без намордника, укусила 5-летнего ребенка, причинив ему телесные повреждения.

На судебном заседании владелец собаки признал вину, искренне раскаялся, сообщил суду, что полностью оплачивает лечение ребенка, и просил ограничиться наказанием в виде штрафа, без конфискации животного, пояснив, что пёс — это подарок ребёнку.

Мать малолетней на судебном заседании подтвердила, что гражданин оплачивает лечение её дочери, и просила суд не конфисковывать животное.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил содержания собак и кошек).

Кроме конфискации животного, суд оштрафовал владельца собаки на 1700 гривен и обязал его уплатить 605 грн судебного сбора (дело № 359/1388/25).

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