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Біля штаб-квартири ЦРУ охоронці застрелили людину

17:18, 22 травня 2025
Охорона відкрила вогонь по жінці в Ланглі, триває розслідування.
Біля штаб-квартири ЦРУ охоронці застрелили людину
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Біля головного офісу Центрального розвідувального управління США в Ланглі (штат Вірджинія) сталася стрілянина — охоронці відкрили вогонь по жінці, яка наблизилася до в’їзду на територію установи. Інцидент кваліфікували як порушення безпеки, повідомляє CNBC із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією CNN, жінка перебувала за кермом автомобіля. Вона отримала вогнепальне поранення у верхню частину тіла, яке, за попередніми оцінками лікарів, не становить загрози для життя. Постраждалу затримали на місці.

Інцидент трапився рано вранці в четвер. Як повідомляє NBC News, стрілянина не виявилася смертельною, але наразі невідомо, в якому стані перебуває поранена.

У ЦРУ підтвердили факт інциденту, однак утрималися від розкриття подробиць. Відомо лише, що основний в’їзд до штаб-квартири тимчасово перекрито, а співробітникам рекомендували обирати альтернативні маршрути.

Поліція округу Ферфакс заявила, що її офіцери прибули на місце близько 4:00 ранку для забезпечення порядку та регулювання трафіку поблизу 900 бульвару Доллі Медісон.

Цьому інциденту передувала ще одна стрілянина, яка сталася у Вашингтоні: там загинули двоє співробітників ізраїльського посольства. Утім, правоохоронці наразі не встановили зв’язку між цими подіями.

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ЦРУ

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