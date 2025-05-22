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З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

17:41, 22 травня 2025
Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.
З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн
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У 2026 році може підвищитися мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Це випливає з проекту Бюджетної декларації, який підготував уряд, повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Часто до мене на різних каналах спілкування звертаються із питаннями, коли врешті буде реальний нормальний перегляд соціальних стандартів. Ситуація з бюджетним фінансуванням зараз складна. Але я поділяю думку, що збільшення соціальних стандартів є пріоритетним. Навіть з точки зору економіки – адже це сприяє розвитку економіки та стимулює попит, який, своєю чергою, стимулює й виробництво споживчих товарів та послуг нашими вітчизняними виробниками», зазначив він.

Наразі депутати очікують подання Кабміном Бюджетної декларації на 2026-2028 року. 

Як зазначив Гетманцев, відповідно до проекту зазначеної декларації, урядом планується таке підвищення мінімальних соціальних стандартів.

Мінімальна зарплата

з 1 січня 2026 року — до 8 688 грн

з 1 січня 2027 року — до 9 374 грн

з 1 січня 2028 року — до 10 059 грн

Прожитковий мінімум (загальний розмір)

з 1 січня 2026 року — до 3 171 грн

з 1 січня 2027 року — до 3 358 грн

з 1 січня 2028 року — до 3 536 грн

«Індексація соціальних стандартів на 2026-2028 рр. відбувається відповідно до показників прогнозованої інфляції на цей період, що є справедливим. Але нагадаю, на поточний рік соціальні стандарти були заморожені законом про бюджет. Тоді як інфляція за 2025 рік складе 9-10%, і було б справедливо врахувати її у індексації соціальних стандартів у наступному році.

Врешті й офіційний прожитковий мінімум, який законом встановлюється на рівні 45% від реального прожиткового мінімуму, який рахує сама ж держава – це неподобство.

Ми повинні провести чесну дискусію в суспільстві щодо збільшення прожиткового мінімуму до реального показника, а не заради політичної доцільності», зазначив він.

На його думку, «виправити цю ситуацію можна за рахунок джерел від детінізації».

Автор: Наталя Мамченко

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зарплата Кабінет Міністрів України

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З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

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