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С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

17:41, 22 мая 2025
Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.
С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн
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В 2026 году могут повыситься минимальная зарплата и прожиточный минимум. Об этом свидетельствует проект Бюджетной декларации, подготовленный правительством, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Ко мне часто обращаются через различные каналы с вопросами, когда наконец произойдет реальный пересмотр социальных стандартов. Ситуация с бюджетным финансированием сейчас сложная. Но я разделяю мнение, что повышение социальных стандартов — это приоритет. Даже с точки зрения экономики, ведь это способствует ее развитию и стимулирует спрос, который, в свою очередь, стимулирует производство потребительских товаров и услуг нашими отечественными производителями», — отметил он.

Сейчас депутаты ожидают представления Кабмином Бюджетной декларации на 2026–2028 годы.

Как отметил Гетманцев, согласно проекту этой декларации, правительство планирует следующее повышение минимальных социальных стандартов.

Минимальная зарплата

с 1 января 2026 года — до 8688 грн;

с 1 января 2027 года — до 9374 грн;

с 1 января 2028 года — до 10 059 грн.

Прожиточный минимум (общий размер)

с 1 января 2026 года — до 3171 грн;

с 1 января 2027 года — до 3358 грн;

с 1 января 2028 года — до 3536 грн.

«Индексация социальных стандартов на 2026–2028 годы проводится в соответствии с показателями прогнозируемой инфляции на этот период, что является справедливым. Но напомню, что на текущий год социальные стандарты были заморожены законом о бюджете. При этом инфляция за 2025 год составит 9–10%, и было бы справедливо учесть ее при индексации социальных стандартов в следующем году.

В конце концов, официальный прожиточный минимум, который законом установлен на уровне 45% от реального прожиточного минимума, рассчитываемого самим государством, — это позор.

Мы должны провести честную дискуссию в обществе о повышении прожиточного минимума до реального показателя, а не ради политической целесообразности», — отметил он.

По его мнению, «исправить эту ситуацию можно за счет источников от детенизации».

Автор: Наталя Мамченко

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зарплата Кабинет Министров Украины

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С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

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