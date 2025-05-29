У Швейцарії обвалився льодовик та поховав під уламккми льоду й каміння ціле село – фото та відео

У Швейцарії після землетрусу зійшов льодовик і знищив село Блаттен.

Фото: Daily Mail

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В швейцарському кантоні Вале обвалився фрагмент льодовика Бірч, спричинивши потужний каменепад і паводок, який накрив село Блаттен. За словами місцевих чиновників, близько 90% будинків громади, що налічує близько 300 жителів, опинилися під товщею уламків льоду й каміння, залишивши село практично знищеним. Внаслідок події одна людина вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє Daily Mail.

Незадовго до трагедії в регіоні зафіксували землетрус, через що за півтора тижня до обвалу було евакуйовано 300 мешканців — перші зсуви й загроза нових підвищили рівень тривоги. Однак цього разу «найгірший сценарій став реальністю», — визнав керівник Служби природних загроз кантону Вале Рафаель Майораз. Відео, яке оприлюднив місцевий телеканал Canal 9, показує, як із гірського схилу зривається величезна хмара льоду і каміння, яка стрімко накочує на альпійські будиночки, засипаючи їх брудом та уламками.

«Сталося немислиме», — прокоментував президент Блаттена Матіас Беллвальд, повідомивши поранення не було, але село «лежить під величезною купою уламків». «Ми втратили наше село, але не наші серця», — додав він, запевнивши, що жителі вже визначаються з місцями для відбудови домівок і церкви.

Для розчищення наслідків обвалу та пошуку зниклого мобілізували армію та служби екстреного реагування. Керівник служби безпеки південного Вале Штефан Ганзер зазначив, що рівень небезпеки ще може зрости, доки на схилі залишаються нестабільні маси льоду та породи.

За розрахунками експертів, близько 3 мільйонів кубометрів матеріалу накопичилися біля основи льодовику та раптово обрушилися на село, змиваючи земляні дамби та провокуючи стрімку повінь. Наразі тривають роботи з розчищення території, обстеження пошкоджених будівель і пошуку зниклого мешканця.

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