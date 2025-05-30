Україна запропонувала Росії «тишу» на всіх фронтах — NYT

За даними NYT, Україна передала Росії меморандум із пропозицією припинити вогонь на суші, у повітрі та на морі.

Фото: armyinform

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Україна запропонувала Росії меморандум, який передбачає припинення вогню на всіх фронтах — на суші, у повітрі та на морі. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на українського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним.

За словами джерела, документ також містить умови міжнародного спостереження за дотриманням режиму тиші. Контроль мають здійснювати міжнародні партнери, що має гарантувати прозорість і запобігти порушенням.

Раніше Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що побоювання Росії щодо потенційного розширення НАТО на схід є «справедливими», додавши, що «вступ України до НАТО не обговорюється».

Україні та Грузії пообіцяли майбутнє членство понад десять років тому, а інші країни, такі як Молдова, висловили інтерес до вступу до Західного військового альянсу.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що для організації зустрічі з делегацією РФ 2 червня спочатку потрібен їх меморандум. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вимога України про передачу «меморандуму» щодо припинення вогню є «неконструктивною».

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