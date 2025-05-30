Украина предложила России «тишину» на всех фронтах – NYT

По данным NYT, Украина передала России меморандум с предложением прекратить огонь на суше, в воздухе и на море.

Фото: armyinform

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Украина предложила России меморандум, который предусматривает прекращение огня на всех фронтах - на суше, в воздухе и на море. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

По словам источника, документ также содержит условия международного наблюдения за соблюдением режима тишины. Контроль должны осуществлять международные партнеры, что должно гарантировать прозрачность и предотвратить нарушения.

Ранее Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что опасения России относительно потенциального расширения НАТО на восток являются «справедливыми», добавив, что «вступление Украины в НАТО не обсуждается».

Украине и Грузии пообещали будущее членство более десяти лет назад, а другие страны, такие как Молдова, выразили интерес к вступлению в Западный военный альянс.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил, что для организации встречи с делегацией РФ 2 июня сначала нужен их меморандум. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование Украины о передаче «меморандума» о прекращении огня является «неконструктивным».

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