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В Австрії заговорили про повну заборону зброї після стрілянини в Граці

20:21, 11 червня 2025
За 5 років в Австрії арсенал зброярів збільшився на 400 тисяч одиниць.
В Австрії заговорили про повну заборону зброї після стрілянини в Граці
Фото ілюстративне
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Трагічна стрілянина в школі міста Грац, яка 10 червня 2025 року забрала життя 11 осіб, спричинила нову хвилю дискусій щодо посилення контролю над вогнепальною зброєю в Австрії. Про це повідомило видання Der Standard.

Мер Граца Ельке Кар, яка представляє Комуністичну партію Австрії (KPÖ), увечері 10 червня закликала до повної заборони володіння зброєю приватними особами. «Я вважаю, що дозволи на зброю видаються занадто легко», — наголосила вона.

Генеральний директор із питань громадської безпеки Франц Руф також висловив підтримку ідеї перегляду законодавства. «Якщо в законі про зброю є прогалини, їх необхідно усунути», — заявив він, підкресливши необхідність політичного діалогу з цього питання.

За офіційними даними, в Австрії зареєстровано близько 1,5 мільйона одиниць вогнепальної зброї, і їхня кількість неухильно зростає. За останні п’ять років арсенал австрійців збільшився на 400 тисяч одиниць, що лише загострює дискусію про безпеку та контроль над озброєнням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в австрійській школі Граца сталась стрілянина. За попередніми даними, підозрюваного, який був студентом школи BORG, знайшли мертвим в одному з туалетів. Повідомляється, що він вважав себе жертвою булінгу, що могло стати мотивом злочину.

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зброя Австрія

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