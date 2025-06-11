В Австрии заговорили о полном запрете оружия после стрельбы в Граце

За 5 лет в Австрии арсенал оружейников увеличился на 400 тысяч единиц.

Фото иллюстративное

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Трагическая стрельба в школе города Грац, которая 10 июня 2025 года унесла жизни 11 человек, вызвала новую волну дискуссий по усилению контроля над огнестрельным оружием в Австрии. Об этом сообщило издание Der Standard.

Мэр Граца Эльке Кар, представляющая Коммунистическую партию Австрии (KPÖ), вечером 10 июня призвала к полному запрету владения оружием частными лицами. «Я считаю, что разрешения на оружие выдаются слишком легко», - подчеркнула она.

Генеральный директор по вопросам общественной безопасности Франц Руф также выразил поддержку идеи пересмотра законодательства. «Если в законе об оружии есть пробелы, их необходимо устранить», - заявил он, подчеркнув необходимость политического диалога по этому вопросу.

По официальным данным, в Австрии зарегистрировано около 1,5 миллиона единиц огнестрельного оружия, и их количество неуклонно растет. За последние пять лет арсенал австрийцев увеличился на 400 тысяч единиц, что лишь обостряет дискуссию о безопасности и контроле над вооружением.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в австрийской школе Граца произошла стрельба. По предварительным данным, подозреваемого, который был студентом школы BORG, нашли мертвым в одном из туалетов. Сообщается, что он считал себя жертвой буллинга, что могло стать мотивом преступления.

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