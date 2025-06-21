У Бразилії під час польоту загорілася і впала повітряна куля, вісім людей загинули — відео

У місті Прая-Гранде загорілася і впала повітряна куля.

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У суботу, 21 червня, бразильському місті Прая-Гранде - південному районі штату Санта-Катарина, відомому як «бразильська Каппадокія», загорілася і впала повітряна куля з 21 людиною на борту. Про це повідомляє Globo.

Внаслідок трагедії загинуло вісім людей: четверо з них отримали смертельні опіки ще в кошику, решта - загинули під час падіння. Ще 13 отримали поранено. Зокрема серед постраждалих деякі отримали серйозні травми - щонайменше п’ятеро були доставлені до лікарні Носса-Сеньора-де-Фатіма у центрі Прая-Гранде.

За словами пілота, займання почалося в кошику аеростата - ймовірно, через несправність паяльної лампи. Подальші причини трагедії продовжує розслідувати Цивільна поліція.

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