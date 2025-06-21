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Українцям нагадали, хто з членів сімей військового може звернутися за призначенням пільги на комуналку

20:45, 21 червня 2025
Члени сімей військовослужбовців та учасників бойових дій мають право звернутися до органу Пенсійного фонду для подання заяви та відповідних документів щодо призначення пільг на житлово-комунальні послуги.
Українцям нагадали, хто з членів сімей військового може звернутися за призначенням пільги на комуналку
Фото: armyinform.com.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, хто з членів сімей військовослужбовців має право звернутися за призначенням пільги на житлово-комунальні послуги

Члени сімей військовослужбовців та учасників бойових дій мають право звернутися до органу Пенсійного фонду України, посадової особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг для подання заяви та відповідних документів щодо призначення пільг на житлово-комунальні послуги, якщо пільговик не може самостійно звернутися з поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо).

Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, подає територіальному органу Пенсійного фонду України заяву, копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком, або копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика, а також копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги (постанова КМУ від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»).

До членів сім’ї учасника бойових дій належать:

- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

- непрацездатні батьки;

- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Приклад звернення членів сімʼї пільговика

Мати/батько учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які проживають за однією адресою з пільговиком, подають заяву на призначення пільги.

Для заповнення заяви мати/батько пільговика повинні мати наступні документи:

- копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- паспорт матері/батька учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- свідоцтво про народження пільговика;

- свідоцтво про укладення шлюбу матері (у разі якщо прізвище матері відрізняється від її прізвища, зазначеного у свідоцтві про народження сина-пільговика),

та володіти інформацією про:

- паспортні дані пільговика;

- ідентифікаційний код пільговика;

- реквізити банківського рахунку пільговика для зарахування коштів;

- номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;

- назву організації, яка надає житлово-комунальні послуги;

- розмір опалювальної та неопалювальної площі приміщення, на яке оформлюється пільга в кв. м.

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