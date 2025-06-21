Украинцам напомнили, кто из членов семьи военнослужащего может обратиться за назначением льготы на коммуналку

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто из членов семей военнослужащих имеет право обратиться за назначением льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Члены семей военнослужащих и участников боевых действий имеют право обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, к должностному лицу исполнительного органа или в центр предоставления административных услуг для подачи заявления и соответствующих документов на назначение льгот, если сам льготник не может этого сделать по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.п.).
Для включения в Реестр информации о льготнике законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает территориальному органу ПФУ заявление, копии документов, подтверждающих родственные связи с льготником, либо документы, подтверждающие законность представления его интересов, а также копии необходимых документов, подтверждающих право на льготы (постановление КМУ от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме»).
К членам семьи участника боевых действий относятся:
Пример обращения члена семьи льготника
Мать/отец участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, проживающие по одному адресу с льготником, подают заявление на назначение льготы.
Для заполнения заявления мать/отец льготника должны иметь следующие документы:
А также знать информацию о:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.