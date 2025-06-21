Украинцам напомнили, кто из членов семьи военнослужащего может обратиться за назначением льготы на коммуналку

Члены семей военнослужащих и участников боевых действий имеют право обратиться в органы Пенсионного фонда для подачи заявления и соответствующих документов для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто из членов семей военнослужащих имеет право обратиться за назначением льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Члены семей военнослужащих и участников боевых действий имеют право обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, к должностному лицу исполнительного органа или в центр предоставления административных услуг для подачи заявления и соответствующих документов на назначение льгот, если сам льготник не может этого сделать по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.п.).

Для включения в Реестр информации о льготнике законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает территориальному органу ПФУ заявление, копии документов, подтверждающих родственные связи с льготником, либо документы, подтверждающие законность представления его интересов, а также копии необходимых документов, подтверждающих право на льготы (постановление КМУ от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме»).

К членам семьи участника боевых действий относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые/незамужние совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы либо лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее с инвалидом войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что инвалид войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающее с ним.

Пример обращения члена семьи льготника

Мать/отец участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, проживающие по одному адресу с льготником, подают заявление на назначение льготы.

Для заполнения заявления мать/отец льготника должны иметь следующие документы:

копию удостоверения участника боевых действий или инвалида войны;

паспорт матери/отца льготника;

свидетельство о рождении льготника;

свидетельство о браке матери (если ее фамилия отличается от фамилии в свидетельстве о рождении сына-льготника).

А также знать информацию о:

паспортных данных льготника;

его идентификационном коде;

реквизитах банковского счета для начисления средств;

номерах лицевых счетов за оплату ЖКУ;

названии организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;

размере отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которую оформляется льгота (в кв. м).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.