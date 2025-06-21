Прикордонники викрили пенсіонера, який віз із Польщі навушників на 3 млн грн

На 65-річного жителя Львівщини склали відповідний протокол, а навушники вилучено у встановленому порядку.

Фото: dpsu.gov.ua

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У пункті пропуску «Шегині» за інформацією оперативних співробітників 7 прикордонний Карпатський загін прикордонники виявили спробу незаконного переміщення великої партії навушників. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду багажного відділення автомобіля Mercedes, що прямував з Польщі, прикордонники виявили 1916 пар бездротових навушників відомих брендів. За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару становить близько 3 мільйонів гривень.

За словами 65-річного жителя Львівщини, який перебував за кермом, товар він отримав на території Польщі й планував надіслати поштою адресату в Україні.

На водія склали відповідний протокол, а навушники вилучено у встановленому порядку.

Фото: dpsu.gov.ua

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